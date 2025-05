U21-Teamkader: Ein Slowene spielt für Österreich

Mit dabei ist erstmals auch Erik Kojzek. Der 19-jährige WAC-Stürmer ist gebürtiger Slowene, durchlief in Wolfsberg aber schon sämtliche Nachwuchs-Mannschaften. In dieser Saison schaffte der 1,94-Meter-große Torjäger den Durchbruch in der Bundesliga. ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick hat schon am Montag bestätigt, dass Kojzek künftig im ÖFB-Dress auflaufen wird. "Er will für Österreich spielen."

In den kommenden beiden U21-Länderspielen wird Kojzek nach aktuellem Stand allerdings noch nicht zum Einsatz kommen, da die FIFA-Spielberechtigung und Staatsbürgerschaft derzeit noch nicht vorliegen. Er soll aber die Möglichkeit erhalten, sich einen detaillierten Eindruck vom ÖFB zu verschaffen, sich mit der Spielphilosophie vertraut zu machen und das Trainerteam um Teamchef Peter Perchtold kennenzulernen.