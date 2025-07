Abschied aus Madrid? Real verlangt 15 Millionen für Alaba

Geht es nach spanischen Medienn, dann soll Real Madrid das Kapitel David Alaba möglichst rasch abschließen wollen. Der ÖFB-Star hatte in den letzten eineinhalb Jahren mit einer schweren Knieverletzung (Kreuzbandriss) und danach mit muskulären Problemen zu kämpfen, musste immer wieder über längere Strecken aussetzen.

Bei der Klub-WM in den USA stand er auf Grund einer Unterschenkelverletzung zuletzt nicht mal im Kader. 2021 war Alaba als einer der besten Verteidiger der Welt von Bayern München zu Real gewechselt. Zusammen gewann man zwei mal die Champions League (2022, 2024) und zwei spanische Meistertitel (2022, 2024).

Real-Präsident Florentino Perez will nun, so heißt es, ohne Alaba planen und bald zu einer Lösung kommen. Eine Ablösesumme von 15 Millionen Euro soll der Verein für den 33-Jährigen verlangen. Eine Summe, die für einen Weltklasse-Verteidiger, der Alaba bei körperlich fitter Verfassung immer noch sein kann, ein günstiger Preis wäre. Beim spanischen Rekordmeister befindet sich die Verteidigung bereits voll im Umbau.

Im Juni kam der hochtalentierte Innenverteidiger Dean Huijsen (20) von Bournemouth nach Madrid und konnte bei der Klub-WM gleich einen starken Eindruck hinterlassen. Am Montag wurde der 50-Millionen-Euro-Transfer von Benfica-Linksverteidiger Alvaro Carreras (22) bekannt. Er soll der Wunschkandidat von Neo-Trainer Xabi Alsonso gewesen sein.

Alonso und Alaba hatten zwischen 2014 und 2017 drei Jahre zusammen bei Bayern München gespielt. Einen Sympathiebonus darf der 107-fache ÖFB-Spieler von seinem Übungsleiter aber nicht erwarten. Xabi Alonso findet sich in Madrid in der Rolle des Trainers wieder und muss an die Interessen des Klubs denken. Die Zeichen stehen auf Verjüngung und damit potentiell auf Alaba-Abschied.

Was Alaba im Hinblick auf die WM 2026, jetzt am meisten bräuchte, wäre ausreichend Spielpraxis. Ob Real der Verein wäre, der ihm die künftig bieten könnte? Wohl eher nicht.