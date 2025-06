Wieder verletzt: Nächster Rückschlag für David Alaba

Hiobsbotschaft für David Alaba und Real Madrid: Der österreichische Teamkapitän hat sich abermals verletzt. Wie der spanische Topklub am Donnerstag mitteilte, laboriert der 32-Jährige an einer Muskelverletzung in der linken Wade. Eine genaue Ausfallzeit wurde nicht kommuniziert – klar ist jedoch: Der ÖFB-Star wird dem Champions-League-Sieger vorerst nicht zur Verfügung stehen.