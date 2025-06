ÖFB-Star David Alaba im ersten Real-Training unter Xabi Alonso dabei

David Alaba steht bei Real Madrid wieder im Training. In der ersten Einheit unter dem neuen Cheftrainer Xabi Alonso war der Wiener am Montagnachmittag auf dem Rasen des Trainingszentrums zu sehen.

Real hebt am Wochenende in Richtung USA ab, am 18. Juni steht die erste Partie bei der Klub-WM gegen Al-Hilal am Programm. In der Gruppe H treffen die Madrilenen auch auf Red Bull Salzburg. Das dritte Gruppenspiel ist am 27. Juni angesetzt.