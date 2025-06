WM-Qualifikation: So gelingt der Pflichtsieg in San Marino

Der Pilot sammelte in aller Früh Sympathiepunkte. Knapp vor dem Abflug in Wien-Schwechat begrüßte er um 6.15 Uhr zahlreiche österreichische Fußballfans auf dem Weg Richtung Rimini mit den Worten: „Ein schönes Spiel und drei Punkte.“ Frenetischer Applaus und „Immer wieder Österreich“-Rufe waren die Folge.

Nach dem gelungenen Auftakt in die WM-Qualifikation mit dem 2:1 gegen Rumänien gastiert das österreichische Team am Dienstag (20.45 Uhr/live auf ServusTV) in San Marino. Wer den Anspruch erhebt zur WM 2026 fahren zu wollen, der steht vor einem Pflichtsieg.