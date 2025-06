ÖFB-Noten gegen Rumänien: Vier Sehr Gut bei der ersten Prüfung

Philipp Lienhart, 2

Spielte den unauffälligeren Part der beiden Innenverteidiger, war dabei aber ebenso staubtrocken.

Maximilian Wöber, 1

Der 27-Jährige will Leeds verlassen und ist auf Vereinssuche, gab dabei ein Bewerbungsschreiben für Topklubs ab. Gewann vor allem in der ruppigen Anfangsphase mehrere wichtige Zweikämpfe und brachte sich auch in der Offensive ein. Nach Lienhart-Stanglpass kam er zunächst selbst zum Abschluss, die wichtige Führung bereitete er per Kopf vor. Auch nach Seitenwechsel hellwach in den wichtigen Momenten.