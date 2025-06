Salzburg präsentiert neue Dressen vor der FIFA-Klub-WM

Red Bull Salzburg präsentierte am Dienstag die Trikots, mit denen die Mannschaft bei der FIFA Klub-WM in den USA auflaufen wird.

Salzburgs Ausstatter hat im Rahmen der Klub-Weltmeisterschaft eine Partnerschaft mit dem Modedesigner KidSuper geschlossen. Der aus Brooklyn (USA) stammende Künstler ist bekannt für seine Fusion aus Kunst, Mode und Streetwear. Seine Arbeiten wurden bereits bei der Paris Fashion Week gezeigt und stehen für unkonventionelle, farbenfrohe Designs.

Weil Salzburg ab kommendem Wochenende bei der Klub-WM in den USA spielt, sollte im Zentrum des Designs das stehen, für das Salzburg unter Amerikanern besonders bekannt ist: "The Sound of Music". Der Film aus dem Jahr 1965 über die singende Familie Trapp ist äußerst populär in Nordamerika.