Salzburgs heißer Sommer: Klub-WM, Kader-Umbau - aber kein Müller

Schon am 9. Juni startet die Vorbereitung auf die Klub-WM. Für die Teamspieler – diesmal stellt Salzburg acht Akteure an diverse Auswahlen ab – steht davor schon eine Nationalteam-Woche auf dem Programm. Nach kurzer und intensiver Vorbereitung samt Testspiel in Seekirchen (12. Juni) geht es am 13. Juni quer über den Atlantik, wo am 15. Juni die Klub-WM in den USA beginnt.

Sonder-Transferfenster

Salzburg schlägt sein Basislager in New Jersey auf, von wo aus es zu den Gruppenspielen gegen CF Pachuca (18. Juni in Cincinnati), Al-Hilal (22. Juni in Washington D. C.) und Real Madrid (26. Juni in Philadelphia) geht. Wie lange die Reise dauert, ist erfolgsabhängig, das Finale ist für 13. Juli angesetzt. Am 22. bzw. 23 Juli wartet schon das erste Spiel in der zweiten Runde der Champions-League-Quali (gegen Panathinaikos Athen, Servette Genf oder Brann Bergen). Will man da eigentlich weit kommen bei der Klub-WM? Was sind die Ziele? Trainer Thomas Letsch weiß, dass es in der Vorbereitung eng wird: „Aber wir haben dort auch die Möglichkeit, uns gegen Top-Mannschaften zu präsentieren. Auch wenn wir krasser Außenseiter sind, wollen wir zeigen, was möglich ist. Wir fliegen sicher nicht als Touristen in die USA.“