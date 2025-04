Klub-WM beschert Salzburg einen stressigen Sommer

Die Abreise in die USA erfolgt dann am 13. Juni, also fünf Tage vor dem ersten Match. Das Basecamp der Salzburger für die Turnierphase wird in New Jersey aufgeschlagen, von wo aus es dann per Flugzeug nach Cincinnati (gegen CF Pachuca) und Washington (gegen Al Hilal) bzw. per Bus nach Philadelphia (gegen Real Madrid) zu den Spielen geht. Die Trainingseinheiten finden im nahe gelegenen Trainingscenter der New York Red Bulls statt.

Außerdem sind Transfers vor dem Turnier nicht ausgeschlossen, wie Schröder verrät: „Wir wollen das für Klub-WM-Teilnehmer geschaffene Transferfenster so gut wie möglich nutzen.“