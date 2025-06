Was ÖFB-Star David Alaba diese Saison bei Real Madrid erwartet

Österreichs Fußballstar David Alaba fand sich bei der Klub-WM in den USA bisher in der Zuschauerrolle wieder. Auch im letzten Gruppenspiel gegen Red Bull Salzburg in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (3.00 Uhr MESZ/live DAZN) in Philadelphia wird der Verteidiger wohl fehlen, er arbeitet nach einer Knie-Operation an seinem Comeback. Am Dienstag gab sein 33. Geburtstag Grund zum Feiern, die sportlichen Aussichten des Jubilars bei Real Madrid sind derzeit aber eher düster.