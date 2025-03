Der Kapitän ist wieder an Bord. 485 Tage nach seinem bisher letzten Länderspiel-Einsatz am 21. November 2023 gegen Deutschland (2:0) könnte David Alaba am Donnerstag in Wien gegen Serbien sein Comeback im österreichischen Nationalteam geben. Im Interview mit der APA - Austria Presse Agentur äußerte sich der 32-Jährige von Real Madrid über das große Ziel einer WM-Teilnahme, seinen Gesundheitszustand und darüber, was ihn seine schwere Knieverletzung gelehrt hat.

16 Monate sind seit Ihrem jüngsten Länderspiel-Einsatz vergangen. Welche Bedeutung hat es für Sie, nach dieser schwierigen Zeit wieder für Österreich spielen zu können?

Alaba: "Selbstverständlich eine sehr, sehr große. Für mich war es bisher jedes Mal eine unbeschreibliche Ehre, das eigene Land vertreten zu dürfen, und das ist es immer noch. Ich war im letzten Jahr oft bei den Jungs dabei, aber ich brenne jetzt darauf, wieder mit ihnen zu trainieren und zu spielen. Ich freue mich wirklich sehr."

Die Reaktion der Real-Fans bei Ihrem Comeback im Jänner war überschwänglich. Was geht in Ihnen vor, wenn Sie an den Empfang gegen Serbien in Wien denken?

"Unabhängig von mir bereiten uns unsere Fans immer einen Wahnsinns-Empfang. Natürlich kribbelt es schon. Ich freue mich, wieder vor unseren Fans auf dem Platz zu stehen. Ich bin mir sicher, dass es besonders wird."