David Alaba gewinnt mit Real Madrid gegen Vallecano

Real Madrid hat im Titelrennen der spanischen Fußball-Liga nach Punkten zu Tabellenführer FC Barcelona aufgeschlossen. Der Rekordmeister setzte sich am Sonntag zu Hause gegen Rayo Vallecano mit 2:1 (2:1) durch. David Alaba spielte erstmals seit der schweren Knieverletzung, die er im Dezember 2023 erlitten hatte, in einem Pflichtspiel durch. Der Wiener stand in der Liga zum dritten Mal in Folge in der Startformation und dürfte demnächst auch sein Comeback im ÖFB-Team geben.

Rangnick nominiert den Kader

Das CL-Rückspiel zwischen Atletico und Real steigt am Mittwoch (21.00 Uhr/live Canal+). Bereits am Tag davor nominiert ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick seinen Kader für die beiden Play-off-Spiele der Nations League gegen Serbien. Die Duelle um den Verbleib in Liga A steigen am 20. März in Wien und am 23. März in Belgrad. Kapitän Alaba hat sein bisher letztes Länderspiel für Österreich am 21. November 2023 in einem Test gegen Deutschland (2:0) bestritten.