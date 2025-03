ÖFB-Star Arnautovic trifft und verhilft Inter Mailand zum Sieg

Tabellenführer Inter Mailand hat am Samstag in der italienischen Fußball-Liga auch dank eines Tores von Marko Arnautovic einen 3:2-Comebacksieg gegen Monza gefeiert. Die Mailänder lagen bereits 0:2 zurück, ein Kopfballtreffer von Arnautovic kurz vor der Pause leitete aber die Aufholjagd ein (45.+1). Der ÖFB-Teamstürmer traf nach Kopfballvorlage von Denzel Dumfries aus kurzer Distanz. Es war sein fünftes Pflichtspieltor in dieser Saison, sein zweites in der Liga.