ÖFB-Star Arnautovic erzielt ein wichtiges Traumtor für Inter

Für den Wiener war es der vierte Pflichtspieltreffer in dieser Saison, schon im Cup-Achtelfinale hatte er bei einem 2:0-Sieg ebenfalls getroffen. Arnautovic zog nach einem per Kopf kurz geklärten Eckball, dem ersten von Inter im Spiel, ab und traf mit links genau ins Eck.

Marko Arnautovic hat am Dienstag großen Anteil am Aufstieg von Inter Mailand ins Halbfinale des italienischen Fußball-Cups gehabt. Der 35-jährige ÖFB-Teamstürmer brachte den Meister beim 2:0-Heimerfolg gegen Lazio Rom mit einem sehenswerten Volleytreffer von knapp außerhalb des Strafraums in der 39. Minute in Führung.

In der 64. Minute wurde er durch Joaquin Correa ersetzt, der kurze Zeit später einen Elfmeter herausholte, den Hakan Calhanoglu (77.) sicher verwertete.

Damit kommt es in dieser Saison zu zwei weiteren Mailänder Derbys. Das Cup-Halbfinale gegen den Lokalrivalen AC Milan geht am 2. und 23. April in Hin- und Rückspiel über die Bühne. Der zweite Mailänder Topclub war schon am 5. Februar mit einem 3:1-Erfolg gegen die AS Roma weitergekommen.