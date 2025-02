1:4 gegen Deutschland: Abfuhr für Österreichs Frauen in Nürnberg

Dabei hätte man besser gar nicht in die Partie starten können. Keine drei Minuten waren gespielt, da drehten die ÖFB-Frauen schon jubelnd ab. Annabel Schasching vollendete einen Bilderbuchkonter der Österreicherinnen zum 0:1. Vorangegangen war dem Tor ein Ballgewinn im Mittelfeld und ein direkter Umschaltmoment in die Tiefe – genau so, wie es Alexander Schriebl sehen will. Für die 22-jährige Schasching, seit zwei Jahren Legionärin in Freiburg, war es das zweite Länderspieltor für Österreich.