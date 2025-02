Neo-Teamchef Alexander Schriebl: „Ich weiß, wo wir stehen, dazu braucht es nicht Deutschland.“ Hinter der Europa- und Weltspitze im Frauenfußball gibt es ein Feld, das aufschließen möchte. „Und in diesem Feld, das immer enger zusammenrückt, befinden wir uns. Unser Ziel ist es, zu den Besten in diesem Feld zu gehören.“

Die Pflicht wurde gegen Schottland mit einem 1:0 in Ried geschafft, am Dienstag (18.15 Uhr, live auf ORF 1) folgt in Nürnberg mit dem Hit gegen Deutschland in der Nations League die Kür. Und eine Standortbestimmung?

Dennoch haben sie in den vergangenen fünf Spielen neun Tore erhalten, eine ungewöhnlich hohe Quote. „Daher wird es vielleicht Möglichkeiten für uns geben, wo wir ihnen wehtun können.“ Nach dem Schottland-Sieg wurde in erster Linie regeneriert und im taktischen Bereich gearbeitet. „Wir hatten nur wenige Einheiten, da standen die Basics im Fokus.“ Österreich muss in Nürnberg auf die verletzte Sarah Zadrazil verzichten, ein Ausfall, der schmerzt. Feiersinger: „Ich habe dennoch großes Vertrauen in die Mannschaft. Wir haben in der Vergangenheit schon bewiesen, dass wir die Großen ärgern können.“