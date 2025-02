Gelungenes Debüt für Teamchef Schriebl: ÖFB-Frauen gewinnen gegen Schottland

„Geradlinig, intensiv und mutig.“ Dieses Spiel wünschte sich Alexander Schriebl vom ÖFB-Frauen-Nationalteam bei seinem Teamchef-Debüt. Vor allem in der ersten Spielhälfte war das deutlich erkennbar, zog sich aber allgemein bis zum Ende des Nations-League-Auftakts in Ried, der mit 1:0 zu Ende ging.

Nach einer kleinen Panne bei der österreichischen Bundeshymne zeigten die ÖFB-Frauen von Anpfiff an über weite Strecken das, was man nach den Aussagen von Schriebl und seinen Spielerinnen vom Teamcamp in Geinberg erwarten konnte: viel Druck von Anfang an, Pressing bis tief in die gegnerische Hälfte, schnelles Umschalten nach Balleroberungen und gleich den Zug zum Tor.