Sportdirektor Ortlechner: "Am Liebsten würde ich mit elf Austrianern spielen“

Bis zur letzten Runde spielte die Wiener Austria in der vergangenen Saison um den Titel mit, musste sich am Ende aber mit Rang drei zufrieden geben. Die Veilchen investierten in den Kader und wollen in drei Bewerben angreifen. Sportdirektor Manuel Ortlechner nennt die sportlichen Ziele und erklärt, warum die Austria mit Transfers noch nicht die nötigen Millionen eingenommen hat.

KURIER: Neue Saison, neues Glück. Welche Erwartungen haben Sie ?

Manuel Ortlechner: Grundsätzlich starten wir mit einer Mannschaft, die nur vereinzelt verändert worden ist. Die Zeitpunkte der ersten Bewertungen werden dann die Länderspielpausen im September und Oktober sein. Der Vorteil heuer ist, dass wir nicht komplett alles umdrehen mussten so wie im Vorjahr.

Welche konkreten Ziele steckt sich die Austria?

Es ist clever, dass man bei dem Modus, den wir in Österreich haben, in Etappen denkt. Die erste Etappe ist der Beginn in die Saison mit den Quali-Spielen im Europacup, der ersten Cuprunde und dem Start in die Liga. Danach wird man sehen, wie man sich in den einzelnen Bewerben so tut, wie zum Beispiel in der Conference League.

Apropos, die Austria steigt in die 2. Quali-Runde ein. Der Weg bis zur finanziell interessanten Gruppenphase ist steinig. Und auch machbar?

Vor einiger Zeit hätte der dritte Platz noch gereicht für einen anderen Bewerb, in Kombination mit der Fünfjahreswertung war dies jetzt nicht der Fall. So müssen wir durch die Quali-Mühle, die wir annehmen. Die Planbarkeit ist dadurch nicht die einfachste, weil wir den Kader nicht aufblähen können ohne zu wissen, ob wir in die Gruppenphase kommen. Daher werden wir die nächsten Wochen noch abwarten.