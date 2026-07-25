Warum sich Regionalzüge in NÖ häufiger verspäten

Geduld ist eine Tugend, die im Vorjahr bei Zugfahrten im niederösterreichischen Nahverkehr besonders häufig auf die Probe gestellt wurde. Dem Bericht der unabhängigen Kontrollstelle Schienen-Control zufolge lag die Pünktlichkeitsrate entlang mehrerer Strecken bei unter 90 Prozent. Konkret kam es entlang der Südbahn, Nordbahn, Laaer Ostbahn, Nordwestbahn und Franz-Josefs-Bahn zu Verzögerungen.

„Generell steht die Ostregion vor der Herausforderung eines starken Bevölkerungswachstums und einer stetig steigenden Nachfrage im öffentlichen Verkehr“, heißt es auf KURIER-Anfrage seitens der ÖBB. Das Bahnunternehmen nennt mehrere Ursachen, die zu den häufigen Verzögerungen im niederösterreichischen Nahverkehr beigetragen hätten. Bauarbeiten verursachen Verzögerungen Ein Grund seien geplante Bauarbeiten an der Infrastruktur gewesen. Das betraf etwa die Franz-Josefs-Bahn zwischen Absdorf-Hippersdorf und Gmünd. Dort hätten sich der Bahnhofsumbau in Sigmundsherberg sowie die Streckensperre zwischen Göpfritz und Gmünd negativ auf die Pünktlichkeit ausgewirkt. Zusätzlich habe der durch Bauarbeiten auf der Summerauerbahn in Oberösterreich ausgelöste Umleitungsverkehr der Rail Cargo Group die Strecke belastet.

Zudem bekamen Zuggäste Verspätungen entlang der Wiener S-Bahn-Stammstrecke zu spüren – insbesondere im Weinviertel und im Industrieviertel. Landbauer ortet „Qualitätskrise“ Als weitere Auslöser für Verzögerungen identifizieren die ÖBB Fahrzeugstörungen und Verspätungen im grenzüberschreitenden Verkehr. Hinzu kommen externe Faktoren, wie Personen im Gleisbereich, Notbremsungen, Rettungseinsätze, Vandalismus und Unfälle. Kritik am Status quo des Nahverkehrs äußert unter anderem Verkehrslandesrat Udo Landbauer (FPÖ). Er ortet eine „Qualitätskrise“ bei den ÖBB. Der Landeshauptfraustellvertreter sieht die Bundesregierung als Eigentümerin der ÖBB in der Verantwortung, die Bahn auf Kurs zu bringen.