ÖBB-Panne in Niederösterreich: Hunderte Reisende aus Zug geholt
Ein technischer Defekt an einem Railjet hat Donnerstagnachmittag für einen Feuerwehreinsatz im Bezirk St. Pölten gesorgt. Kurz nach 14.15 Uhr kam der Zug unmittelbar nach dem Bahnhof Prinzersdorf zum Stillstand. Grund waren laut ORF NÖ Probleme mit dem sogenannten Stromabnehmer, der die elektrische Energie aus der Oberleitung auf den Zug überträgt.
Ob die Ursache beim Stromabnehmer selbst oder bei der Oberleitung lag, war laut ÖBB zunächst noch unklar. Da der Railjet nicht direkt an einem Bahnsteig zum Stehen gekommen war, mussten die Passagiere den Zug an dieser Stelle verlassen.
Rund 500 bis 600 Reisende waren von der Evakuierung betroffen. Feuerwehrleute begleiteten die Fahrgäste über die Gleise zurück zum Bahnsteig in Prinzersdorf. Im Einsatz standen vier Feuerwehren aus dem Bezirk St. Pölten: Prinzersdorf, Gerersdorf, Hafnerbach-Markt und Markersdorf-Markt mit insgesamt rund 40 Einsatzkräften.
Nach rund 45 Minuten konnte die Strecke wieder freigegeben werden. Gegen 15.30 Uhr war die Infrastruktur laut ÖBB wieder uneingeschränkt befahrbar. Die evakuierten Fahrgäste wurden anschließend mit nachkommenden Zügen weitertransportiert, die dafür außerplanmäßig in Prinzersdorf hielten.
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