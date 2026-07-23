ÖBB-Panne in Niederösterreich: Hunderte Reisende aus Zug geholt

Ein technischer Defekt an einem Railjet hat Donnerstagnachmittag für einen Feuerwehreinsatz im Bezirk St. Pölten gesorgt. Kurz nach 14.15 Uhr kam der Zug unmittelbar nach dem Bahnhof Prinzersdorf zum Stillstand. Grund waren laut ORF NÖ Probleme mit dem sogenannten Stromabnehmer, der die elektrische Energie aus der Oberleitung auf den Zug überträgt.

Ob die Ursache beim Stromabnehmer selbst oder bei der Oberleitung lag, war laut ÖBB zunächst noch unklar. Da der Railjet nicht direkt an einem Bahnsteig zum Stehen gekommen war, mussten die Passagiere den Zug an dieser Stelle verlassen.