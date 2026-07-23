Erster Blick auf neues Hotelprojekt in St. Pölten

Einer der bekanntesten Betriebe in der St. Pöltner Innenstadt, das Hotel Graf , baut aus. „Wir investieren gezielt in die Weiterentwicklung unseres Standorts“, betonen Seniorchef Leo Graf und sein Sohn Andreas , Prokurist der Hotel Graf GmbH.

In der Brunngasse entstehen zehn zusätzliche Hotelzimmer, vier Appartements mit Kochnische sowie ein neuer Seminarraum für bis zu 45 Personen. Die Fertigstellung des Zubaus ist für Juni 2027 geplant.

„Mit dem Zubau reagieren wir auf die steigende Nachfrage nach Übernachtungsmöglichkeiten im Stadtzentrum und erweitern gleichzeitig unser Angebot für Seminare und Veranstaltungen. Unsere Parkplätze bleiben natürlich erhalten“, heißt es aus der Familie Graf, die nun auch einen ersten Blick auf den neuen Komplex ermöglicht hat.