„Klima-Falle“: Diskussion um heiße Busse in St. Pölten

Die Hitzewelle in den vergangenen Wochen hatte auch die Landeshauptstadt fest im Griff. Eine Privatperson maß am Domplatz fast 50 Grad.

Aber auch in einigen LUP-Bussen, die in St. Pölten unterwegs sind, soll es unerträglich heiß gewesen sein. So zumindest berichtet es die ÖVP, die von erzürnten Bürgern kontaktiert worden sein will. Grund für den Ärger: In mehreren Fahrzeugen soll die Klimaanlage nicht funktioniert haben.