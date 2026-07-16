Brutale Attacke in St. Pölten: Die Polizei sucht diesen Mann

Knapp drei Wochen nach einer schweren Körperverletzung in der St. Pöltner Innenstadt bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Hilfe. Ein bislang unbekannter Mann soll in der Nacht auf den 25. Juni einen 43-Jährigen nach einem Streit verfolgt und brutal zusammengeschlagen haben.

Nach bisherigen Ermittlungen gerieten die beiden Männer gegen 0.30 Uhr im Bereich des St. Pöltner Hauptbahnhofs zunächst in eine verbale Auseinandersetzung. Der 43-Jährige verließ daraufhin die Örtlichkeit. Der Unbekannte soll ihm jedoch gefolgt sein und ihn wenig später in der Schreinergasse attackiert haben.

Dort soll der Verdächtige seinem Opfer mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Der 43-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen.

Hinweise werden erbeten

Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identität des Verdächtigen führten, hat die Staatsanwaltschaft St. Pölten nun die Veröffentlichung eines Lichtbildes angeordnet. Die Landespolizeidirektion Niederösterreich hofft, den Mann mit Unterstützung der Bevölkerung ausforschen zu können.