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Bezirk St. Pölten

138 statt 80 km/h: Raser mit Anhänger verliert Führerschein

Ein 51-Jähriger war mit einem schweren Anhänger auf der A1 massiv zu schnell unterwegs. Für ihn war die Fahrt in Böheimkirchen beendet.
15.07.2026, 11:21

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Auf der Autoscheibe ist in Weiß ein Telefonsymbol und die Nummer 133 zu sehen, im Hintergrund ein Blaulicht.

Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit ist ein 51-jähriger Autofahrer am Dienstagvormittag auf der Westautobahn (A1) bei Böheimkirchen (Bezirk St. Pölten) von der Polizei gestoppt worden. Der Mann war mit einem Pkw und schwerem Anhänger unterwegs – und damit um 58 km/h schneller als erlaubt.

Auto kracht in NÖ gegen Felswand: Führerschein weg

Eine Zivilstreife der Autobahnpolizeiinspektion Alland wurde gegen 8.55 Uhr auf das Fahrzeuggespann aufmerksam. Bei der Geschwindigkeitsmessung stellten die Beamten 138 km/h fest. Für Pkw mit schwerem Anhänger gilt auf Autobahnen jedoch eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h.

Führerschein ist weg

Dem 51-jährigen serbischen Lenker wurde an Ort und Stelle der Führerschein vorläufig abgenommen. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt und hob eine vorläufige Sicherheitsleistung ein.

St. Pölten
kurier.at, jweich  | 

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