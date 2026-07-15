138 statt 80 km/h: Raser mit Anhänger verliert Führerschein

Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit ist ein 51-jähriger Autofahrer am Dienstagvormittag auf der Westautobahn (A1) bei Böheimkirchen (Bezirk St. Pölten) von der Polizei gestoppt worden. Der Mann war mit einem Pkw und schwerem Anhänger unterwegs – und damit um 58 km/h schneller als erlaubt.

Eine Zivilstreife der Autobahnpolizeiinspektion Alland wurde gegen 8.55 Uhr auf das Fahrzeuggespann aufmerksam. Bei der Geschwindigkeitsmessung stellten die Beamten 138 km/h fest. Für Pkw mit schwerem Anhänger gilt auf Autobahnen jedoch eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h.

Führerschein ist weg

Dem 51-jährigen serbischen Lenker wurde an Ort und Stelle der Führerschein vorläufig abgenommen. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt und hob eine vorläufige Sicherheitsleistung ein.