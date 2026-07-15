Auto kracht in NÖ gegen Felswand: Führerschein weg

Ein alkoholisierter Autofahrer ist in der Nacht auf Dienstag im Bezirk Lilienfeld mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und gegen eine Felswand geprallt. Der 32-Jährige wurde dabei verletzt.

Der Mann war gegen 23.30 Uhr auf der L133 im Gemeindegebiet von Kleinzell unterwegs. Er fuhr aus Richtung Rohr im Gebirge in Richtung Kleinzell, als sein Pkw aus bislang unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug prallte gegen eine Felswand und anschließend gegen eine Leitschiene.