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Bezirk Lilienfeld

Auto kracht in NÖ gegen Felswand: Führerschein weg

32-Jähriger hatte in Kleinzell die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Der Mann musste ins Krankenhaus gebracht werden.
Johannes Weichhart
15.07.2026, 09:26

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Nächtliche Unfallstelle: Ein schwarzer Kombi mit Frontschaden steht neben der Leitplanke, Rettungskräfte sind vor Ort.

Ein alkoholisierter Autofahrer ist in der Nacht auf Dienstag im Bezirk Lilienfeld mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und gegen eine Felswand geprallt. Der 32-Jährige wurde dabei verletzt.

Der Mann war gegen 23.30 Uhr auf der L133 im Gemeindegebiet von Kleinzell unterwegs. Er fuhr aus Richtung Rohr im Gebirge in Richtung Kleinzell, als sein Pkw aus bislang unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug prallte gegen eine Felswand und anschließend gegen eine Leitschiene.

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Der 32-Jährige aus dem Bezirk Lilienfeld erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung wurde er vom Rettungsdienst in das Landesklinikum Lilienfeld gebracht.

Ein von der Polizei durchgeführter Alkotest verlief positiv. Dem Mann wurde der Führerschein an Ort und Stelle vorläufig abgenommen.

Lilienfeld Niederösterreich
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