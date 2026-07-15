Anrainer schlägt Alarm: Vermummter nach Flucht in NÖ geschnappt

Ein aufmerksamer Anrainer hat Montagnacht in Fräuleinmühle im Bezirk St. Pölten vermutlich einen Einbruchsversuch verhindert. Er verständigte gegen 22.25 Uhr die Polizei, nachdem er eine vermummte Person vor einem Firmengebäude bemerkt hatte.

Beamte der Polizeiinspektion Herzogenburg trafen kurz nach der Alarmierung am Einsatzort ein und entdeckten den Verdächtigen. Als dieser die Polizisten bemerkte, ergriff er zu Fuß die Flucht. Währenddessen warf er ein mitgeführtes Werkzeug weg. Nach einer kurzen Verfolgung konnte der Mann vorläufig festgenommen werden.

Sturmhauben und Werkzeug entdeckt

Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 29-jährigen slowakischen Staatsbürger. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten eine Taschenlampe, Handschuhe und einen Schlauchschal. In seinem Fahrzeug stellten die Polizisten außerdem Einbruchswerkzeug sowie Sturmhauben sicher.