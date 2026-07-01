Hotel Graf baut aus: 14 neue Zimmer für St. Pölten
Es ist in Zeiten vieler Gastro-Pleiten eine gute Nachricht: Das Hotel-Gasthof Graf in der St. Pöltner Innenstadt baut aus. Geplant sind 14 zusätzliche Hotelzimmer und ein Seminarraum, die Bagger sind bereits aufgefahren.
„Wir investieren gezielt in die Weiterentwicklung unseres Standorts“, betonen Seniorchef Leo Graf und Sohn Andreas, Prokurist der Hotel Graf GmbH.
Unterstützt wird das Projekt von der NÖ Bürgschaften und Beteiligungen GmbH (NÖBEG) des Landes Niederösterreich. Insgesamt sollen sechs Unternehmen mit 4,7 Millionen Euro unterstützt werden. Der Fokus liegt auf den Bereichen Wachstum, Innovation und Unternehmensnachfolge.
„Mit der Förderung werden insgesamt mehr als 250 Arbeitsplätze abgesichert“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).
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