Hotel Graf baut aus: 14 neue Zimmer für St. Pölten

Es ist in Zeiten vieler Gastro-Pleiten eine gute Nachricht: Das Hotel-Gasthof Graf in der St. Pöltner Innenstadt baut aus. Geplant sind 14 zusätzliche Hotelzimmer und ein Seminarraum, die Bagger sind bereits aufgefahren.

„Wir investieren gezielt in die Weiterentwicklung unseres Standorts“, betonen Seniorchef Leo Graf und Sohn Andreas, Prokurist der Hotel Graf GmbH.