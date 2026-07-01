Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Niederösterreich

Hotel Graf baut aus: 14 neue Zimmer für St. Pölten

Hotelprojekt kann mit Unterstützung des Landes Niederösterreich verwirklicht werden.
Johannes Weichhart
01.07.2026, 17:28

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Vier Personen betrachten gemeinsam Pläne auf einer Baustelle.

Es ist in Zeiten vieler Gastro-Pleiten eine gute Nachricht: Das Hotel-Gasthof Graf in der St. Pöltner Innenstadt baut aus. Geplant sind 14 zusätzliche Hotelzimmer und ein Seminarraum, die Bagger sind bereits aufgefahren. 

„Wir investieren gezielt in die Weiterentwicklung unseres Standorts“, betonen Seniorchef Leo Graf und Sohn Andreas, Prokurist der Hotel Graf GmbH.

Europas größtes Saatgutarchiv: 5.500 Sorten gegen das Verschwinden

Unterstützt wird das Projekt von der NÖ Bürgschaften und Beteiligungen GmbH (NÖBEG) des Landes Niederösterreich. Insgesamt sollen sechs Unternehmen mit 4,7 Millionen Euro unterstützt werden. Der Fokus liegt auf den Bereichen Wachstum, Innovation und Unternehmensnachfolge.

„Mit der Förderung werden insgesamt mehr als 250 Arbeitsplätze abgesichert“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).

St. Pölten
kurier.at  | 

Kommentare