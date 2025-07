Insgesamt sollen ja elf von 32 NEF-Stützpunkte (Notarzteinsatzfahrzeug) aufgelassen werden. Wie am vergangenen Wochenende vom KURIER berichtet, haben die von der zuständigen Gesundheitslandesrätin Eva Prischl (SPÖ) gestarteten Endverhandlungen um die Neuregelung des Notarztsystems eine Welle des Widerstands aus den Regionen hervorgerufen. Prischl teilte mit, dass man am Gesundheitsplan, den die Landesregierung und der Landtag im März beschlossen hat, festhalten will.

21 Stützpunkte

Es soll nur mehr 21 Notarztstützpunkte, großteils in Spitalsstädten geben. Die drei Hubschrauber-Stationen und speziell ausgebaute Notfallsanitäter- und Rettungssysteme oder auch der Tele-Notarzt sollen ausgebaut werden.