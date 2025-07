Entscheidung um Notarztstützpunkte in NÖ steht bevor

Aktuelle Brisanz bekommt die geplante Neuordnung des Notarztsystems im Rahmen des niederösterreichischen Gesundheitsplans 2040+. Eine inoffizielle Auflistung mit jenen elf Rettungsstützpunkten, an denen im künftigen System keine Notärzte mehr stationiert sein sollen, sorgt an diesem Wochenende in den betroffenen Regionen für helle Aufregung.

Wie der KURIER erfuhr, hat die für die Organisation des Notarztwesens verantwortliche SPÖ-Gesundheitslandesrätin Eva Prischl intensive Endverhandlungen über die künftig 21 statt derzeit 32 sogenannten NEF-Stützpunkte (Notarzteinsatzfahrzeug) mit dem Roten Kreuz eingeleitet.

Auflistung

Jene Standorte, die jetzt letztendlich nicht mehr mit Notärzten besetzt sein sollen, sind dem KURIER fast zur Gänze bekannt. Eine offizielle Bestätigung gibt es dafür nicht.