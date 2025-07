Doch der von 50 Spitzenmedizinern und Experten erarbeitete Gesundheitsplan habe eine echte Schwerpunktbildung in NÖ zum großen Ziel, wird aus der LGA mitgeteilt. Ein Herzkatheterlabor mit Akutversorgung müsse in eine Versorgungsstruktur mit Notfallaufnahme, internistischer Intensivmedizin, Gefäßchirurgie und anderen Abteilungen eingebunden sein.

Für Leidl ist wichtig, dass der Herzkatheter am künftigen Standort im LK Amstetten "jedenfalls in der Region bleibt und die Akutversorgung damit auch ausgeweitet werden kann. Das ist eine wesentliche Verbesserung für die Patientinnen und Patienten.“

LGA-Duell

LGA-Sprecher Matthias Hofer erinnert Krenn aber, dass auch er in der aktiven Zeit Maßnahmen setzen musste, um die Versorgungsstruktur zukunftsfit zu gestalten. Dazu zählte die geburtshilfliche Schwerpunktbildung im Waldviertel mit der Schließung der Geburtenstation Waidhofen/Thaya. Auch am Klinikum Mödling wurde die Gyn zusammengeführt und in Baden geschlossen. Und auch die Neuordnung der neurologischen Versorgung im Mostviertel war unter Krenn, so Hofer.

Notwendige Maßnahmen mit Blick auf die Versorungszukunft stünden genauso den heutigen Führungskräften zu, sagt Hofer.