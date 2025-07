Kampf um Notarztstützpunkte in NÖ: "Es geht um Menschenleben"

Was sind die Probleme in der Praxis? Speziell in der Grenzregion Retz , dass nicht viel Hilfe aus dem Norden zu erwarten sei. Und wenn ein Notarzt aus dem benachbarten Tschechien anfährt, dann gebe es in der Praxis oft Kommunikationsprobleme.

In einem offenen Brief an die Politik fassten die Bezirksstellenleiter "die Ängste und Nöte aus der Praxis zusammen", erklärt Schwarzböck. Unterschrieben ist dieser auch von den meisten Bürgermeistern der betroffenen Gemeinden. "Ich bin als Bürgermeister von den Retzer gewählt worden und darum bin ich für die Region da. Wir sind nicht da, um etwas von oben nachzubeten", bezieht der Retzer Stadtchef Stefan Lang (ÖVP) deutlich Stellung.

Da geplant ist, dass viele Einsätze künftig durch Notfallsanitäter allein abgewickelt werden sollen, wird im Abschlussbericht des Gesundheitsplans 2040+ darauf hingewiesen, dass eine Ausbildung zum diplomierten Notfallsanitäter etabliert werden soll. "Die gibt es in Österreich noch nicht", weiß Schwarzböck. In Deutschland ist diese Ausbildung aber ein dreijähriges Studium. In Österreich werden die Notfallsanitäter in zwölf Wochen ausgebildet. Sollte eine solche Ausbildung wie in Deutschland gefordert werden, sei das "der Tod fürs Ehrenamt" sind Schwarzböck und ihre Kollegen überzeugt.

Als das Pressegespräch am Montagvormittag stattfand, war der Notarzt gerade im Einsatz. In Riegersburg, einer Katastralgemeinde von Hardegg. Von Retz aus ist der Notarzt in 20 Minuten vor Ort. Startet er in Hollabrunn, sind es um die 45 Minuten. "Es gibt einfach keine adäquate Maßnahme, um das Aufzufangen, was die Notärzte leisten", spricht Leiterin der Retzer Bezirksstelle von einer eklatanten Verschlechterung der Notfallversorgung in allen sieben betroffenen Regionen.

Rotes Kreuz: "Bedenken muss man ernst nehmen"

Vonseiten des NÖ Roten Kreuzes übt man sich in Zurückhaltung. Präsident Hans Ebner befinde sich derzeit in intensiven Verhandlungen, lässt Sprecher Andreas Zenker wissen. Er habe es ermöglicht, dass das Rote Kreuz nun in einer Projektgruppe eingebunden ist, die die Rahmenbedingungen erarbeitet. "Wir verstehen den offenen Brief, das sind Ängste der Bürger und unserer Mitarbeiter und Ehrenamtlichen. Die muss man ernst nehmen", betont Zenker.

Kein Spielraum, was Notarztstandorte betrifft

Gesundheitslandesrätin Prischl beschäftigt sich fast rund um die Uhr mit diesem Thema. "Wir verstehen die Aufregung", sagt ihr Sprecher Anton Heinzl. Doch die Landesrätin setze nur das um, was im Landtag beschlossen worden ist. "Wir haben keinen Spielraum, was die Anzahl der Standorte betrifft", macht er deutlich. Jetzt gehe es darum, letzte organisatorische und rechtliche Fragen zu klären. Denn es sei ein ganzes Bündel an Maßnahmen umzusetzen, um ein modernes Notarztsystem zu etablieren. "Wir wollen alles abklären, bevor wir es der Öffentlichkeit präsentieren", versichert Heinzl, dass intensiv daran gearbeitet werde.

Aus dem Büro der Gesundheitslandesrätin heißt es weiterhin, dass noch nicht fix sei, welche Standorte geschlossen werden. Wann wird es fix sein? "In Kürze", sagt Heinzl.