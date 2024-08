NÖ: Zwei Schwerverletzte nach Unfällen mit Motorrädern

Zwei schwer verletzte Motorradlenker mussten am Freitag nach Unfällen in den Bezirken Gänserndorf und Baden in die Spitäler geflogen werden.

Bei einem Linksabbiegemanöver eines 22-jährigen Autolenkers in die Untere Hauptstraße bei Schönkirchen-Reyersdorf im Bezirk Gänserndorf kam es kurz vor Mittag zu einer fatalen Situation. Zur selben Zeit lenkte ein 16-Jähriger aus dem Bezirk Gänserndorf sein Motorrad auf der L3025 von Matzen kommend in Richtung Gänserndorf.