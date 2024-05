NÖ: Wohnhausbrand forderte zwei Verletzte

Wegen eines Wohnhausbrandes rückten die Feuerwehren am Donnerstagabend im Bezirk Melk zum Großeinsatz aus. Acht Feuerwehren und mehrere Sanitätstrupps der Rettung samt Notarzt trafen beim Brandobjekt in Neumarkt an der Ybbs ein. Zwei Bewohner des Hauses mussten nach der Erstversorung verletzt ins Spital transportiert werden.