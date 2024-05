NÖ: Wirtschaft fordert raschen Ausbau der Strominfrastruktur

Appelle für einen rascheren Ausbau der Netzinfrastruktur im Zuge der Energiewende , richteten Niederösterreichs Präsidenten der Wirtschaftskammer und der Industriellenvereinigung an die Bundesregierung.

Um die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe nicht zu gefährden, dürften die Kosten für den Ausbau aber nicht über die Strompreise auf die Wirtschaft oder auf die Privatkunden abgewälzt werden, forderten WK-Chef Wolfgang Ecker und IV-Präsident Kari Ochsner bei einer Pressekonferenz zur Energieinfrastruktur in NÖ.

Für den Ausbau des Übertragungs- sowie des Nutzungsnetzes würden seriöse Berechnungen einen Kostenaufwand von rund 20 Milliarden Euro ergeben, erklärte Franz Angerer, der Geschäftsführer der Österreichischen Energieagentur. Geld, das über die Allgemeinheit vorfinanziert werden müsse, so wie etwa beim Straßen- oder beim Bahnbau, forderten die Wirtschaftsvertreter. Neue Finanzierungsmodelle müssten dafür geschaffen werden.

Keine Belastung für Stromkunden

Gerade im Vorzeigebundesland NÖ, wo ohnehin bereits 60 Prozent des österreichischen Windkraftsausbaus verkraftet werden muss, dürften nicht auch noch die hohen Kosten für den Netzausbau zur Belastung werden, forderte Ecker.

Für den Industriellen Ochsner ist Strom die Schlüsselenergie bei der Dekarbonisierung der Industrie und der Energiewende damit auch der Netzausbau und dessen Finanzierung eines der zentralsten Themen des nächsten Jahrzehntes. Dennoch würden auch weiterhin noch Gaskraftwerke benötigt, so Ochsner. Im Vergleich zu anderen europäischen Staaten sei das Leitungsnetz in Österreichs verhältnismäßig stabil, so Ochsner, der Chef eines großen Wärmepumpenbetriebes.