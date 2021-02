NÖ: Weniger Unfällen, aber mehr Rowdys

So ergaben sich aus den 211.720 durchgeführten Alkotests 3.980 Anzeigen, 866 Personen wurden wegen einer Suchtmittelbeeinträchtigung angezeigt. Laut Ferdinand Zuser, Leiter der Landesverkehrsabteilung NÖ, gab es zudem 937.969 Geschwindigkeitsüberschreitungen, 27.280 Personen wurden für zu geringen Sicherheitsabstand bestraft.

Handy am Steuer

„Trotz Corona-Zeit haben gerade die Delikte der Geschwindigkeitsüberschreitung im Bereich der mobilen Laserkontrollen um 9,8 Prozent zugelegt. Aber auch die Unterschreitung des Sicherheitsabstandes mit einem Plus von 18,3 Prozent und das Hantieren mit Mobiltelefonen am Steuer mit einem Mehr an 2,72 Prozent – auf hohem Niveau – stellen Delikte da, die im Steigen begriffen sind“, betont Zuser.

Sehr aktiv war die Polizei einmal mehr bei den Kontrollen im Bereich des Schwerverkehrs. Insgesamt wurden 82.864 Delikte geahndet, in 9.661 Fällen waren die Mängel so gravierend, dass die Weiterfahrt untersagt werden musste.