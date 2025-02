NÖ: Wahlanfechtung weil SPÖ Wahlkarten-Skandal vermutet

Die Landeswahlbehörde oder in einem nächsten Schritt der Verfassungsgerichtshof seien nun aufgefordert, diese Vorgänge lückenlos aufzuklären, teilt Fischböck in einem Schreiben mit. Die SPÖ hatte bei Gemeinderatswahl um knapp zehn Prozent auf 44,17 Prozent zugelegt. Mit zwei Mandaten mehr hält man nun bei neun Sitzen . Die ÖVP unter Langzeitbürgermeisterin Juliana Günther hat fast zehn Prozent und zwei Mandate verloren und hält nun 12 Gemeinderatssitze .

Wirbel um Whatsapp-Nachrichten

Mitten in den Anhörungen aller möglichen Beteiligten auf der Bezirkshauptmannschaft in Amstetten gibt es zusätzlichen Wirbel. Die Frauen sollen per Whatsapp-Nachricht auch noch unter Druck gesetzt worden sein, heißt es seitens der SPÖ. Eine Leistung, die sie von der Essenslieferantin bislang erhalten hätten, solle nun nicht mehr gewährt werden, soll in der Nachricht angedroht worden sein.