Alles nochmal neu? Wo in NÖ die Wahlen angefochten werden

Zusätzlich, so heißt es aus dem Rathaus, würden bereits Vorbereitungen für eine reguläre Arbeitssitzung des (alten) Gemeinderats getroffen werden, damit die Stadtverwaltung arbeitsfähig bleibe.

„Der ganze Akt wird der Landeswahlbehörde mit der Bitte um Prüfung übermittelt. Ich werde der Entscheidung nicht vorgreifen, wir bereiten aber alles für eine Wahlwiederholung in diesem Sprengel vor“, sagt dazu ÖVP-Bürgermeister Christoph Kaufmann auf KURIER-Anfrage.

In Klosterneuburg im Bezirk Tulln orten die Freiheitlichen Gesetzeswidrigkeiten beim Urnengang. Hier soll die Sprengelwahlbehörde das Wahllokal verlassen haben, um sich samt der Wahlurne zum Einsammeln der Stimmzettel in die Zimmer der Bewohner eines Pflegeheims zu begeben.

Auch die Bürger in Blindenmarkt im Bezirk Melk könnten nochmals zu den Wahlurnen gerufen werden, selbst wenn hier bei der Liste „Freie Wähler“ eher das Prinzip Hoffnung gilt. Das Team um Spitzenkandidaten Wolfgang Laaber hat den Einzug in den Gemeinderat nur um eine Stimme verpasst. Nun wollen Laaber und Co. eine Neuauszählung, um vielleicht doch noch den Sprung ins Gemeindeparlament zu schaffen.

Unzulässige Wahlwerbung?

Auch das Wahlergebnis in Maria Lanzendorf im Bezirk Bruck an der Leitha wackelt. Hier will Peter Wolf, der ehemalige Bürgermeister, der nun die Liste „MaLa“ als Obmann anführt, Einspruch einlegen. Der Grund: Seine Liste wurde von der Gemeindewahlbehörde nicht als wahlwerbende Partei zugelassen.

Die Juristen werden vermutlich zudem einen Blick nach St. Veit an der Gölsen in den Bezirk Lilienfeld werfen müssen, wie der KURIER in Erfahrungen bringen konnte. Hier sollen SPÖ-Funktionäre Wahlkarten ausgetragen haben, die Rede ist von einer unzulässigen Wahlwerbung.