Nächster Knaller nach Wahl: ÖVP verliert in Scheibbs Bürgermeister an Rot-Grün

Als Königsmacher war die Liste BUGS mit ihrem bisherigen Umweltstadtrat Josef Hofmacher im Koalitionspoker aktiv. Die Liste hatte einen vierten Gemeinderatssitz dazugewonnen und zählte, so wie die erstmals wieder angetretene FPÖ mit zwei Sitzen ebenfalls zu den Wahlgewinnern. Hofmacher, der Architekt, Künstler und Kulturpräsentator ist, wird neuer Vizebürgermeister werden. Hofmacher zeigt sich optimistisch, man habe gemeinsam mit der SPÖ klare Vorstellungen, sagt er. Natürlich sei für die ÖVP das "Jahrhundertereignis“ jetzt ein schweres Los, gesteht Hofmacher ein. Über die Ressortaufteilung in den Ausschüssen und die Zahl der Stadträte, müsse man noch verhandeln, kündigt Hofmacher an. Nach der Wahl 2020 hatte die ÖVP die Stadträte auf sechs reduziert.