NÖ-Wahl: Traktor-Demo zur Unterstützung von Klima-Protestcamp

Das Klima-Protestcamp von Fridays For Future (FFF) beim Landhaus in St. Pölten im Vorfeld der niederösterreichischen Landtagswahl ist am Mittwoch durch eine Traktor-Demonstration unterstützt worden.

Bäuerinnen und Bauern wollten mit FFF auf die Bodenversiegelung aufmerksam machen, die durch Straßenbauprojekte wie die S34 in der Landeshauptstadt oder die Ostumfahrung in Wiener Neustadt weiter vorangetrieben werde. Das Protestcamp ist seit Sonntag eingerichtet.