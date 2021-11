NÖ: Vermisste 14-Jährige ist wieder aufgetaucht

Eine vermisste 14-Jährige aus Groß-Siegharts (Bezirk Waidhofen a.d. Thaya) ist wieder aufgetaucht. Die Jugendliche aus dem Waldviertel war seit 8. November abgängig.

Am Samstag sei die 14-Jährige nach Hause zurückgekehrt, informierte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag in einer Aussendung. Das Ersuchen um Fotoveröffentlichung wurde widerrufen.