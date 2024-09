NÖ: Dramatischer Alarm um Unfallauto in prall gefülltem Teich

Weil ein Pkw nach einem Unfall in einem Teich gelandet war, mussten am späten Freitagnachmittag im Bezirk Amstetten drei Feuerwehren zur Menschenrettung ausrücken. Aufgrund der momentanen Alarmsituation wegen der generellen Hochwassergefahr bekam die Einsatzmeldung „T2, Pkw im Wasser – Menschenrettung“ in der Gemeinde Ferschnitz eine besondere Dramatik.