NÖ: Unbekannte sprengten WC-Anlage und Altglascontainer

Mutwillige Sachbeschädigungen mit pyrotechnischen Sprengmitteln sind alles andere als Kavaliersdelikte. In Pressbaum (Bezirk St. Pölten-Land) sucht die Polizei aktuell einen unbekannten Täter, der in der Nacht auf Sonntag öffentliche Einrichtungen in die Luft gejagt hat. Die Beamten hoffen auf Hinweise aus der Bervölkerung.