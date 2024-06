St. Pölten: Forscherin läuft für guten Zweck Linien des Stadtbusses ab

Nachdem sie schon in Wien mit ihren Läufen entlang der U-Bahn- und Straßenbahnlinien vor allem in Internetforen für Aufsehen sorgte, nimmt sich die Neurowissenschafterin Sophie Imhof nun ihre Heimatstadt St. Pölten vor. Dort startet die Hobby-Triathletin, die auch in Harvard studiert hat, auf den 13 Linien des Stadtbusses LUP öffentliche Läufe, die sie als Spendenläufe durchziehen will.

Das Prinzip hinter der Benefiz-Idee ist denkbar einfach: „Vielen sozialen Organisationen fehlt meist eines - Geld. Ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, um diese engagierten Einrichtungen in diesen schweren Zeiten zu unterstützen. So wurde die Idee des LUP-Spendenlaufs geboren. Man spendet für eine der teilnehmenden Organisationen und läuft am jeweiligen Termin gemeinsam mit mir die ausgewählte LUP-Strecke ab“, beschreibt die 28-Jährige, die allein auf Tiktok über 15.000 Follower verzeichnet, ihr neuestes Projekt.