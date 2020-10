NÖ: So sieht das Corona-Datenblatt für die Wirte aus

Jetzt also auch in Niederösterreich: Ab 5. Oktober gilt in den Wirtshäusern Registrierungspflicht. Betroffenen sind jene Gastro-Betriebe, die sich in Bezirken mit der Ampelfarbe Orange befinden. An der Sperrstunde ändert sich derzeit noch nichts, sie wird erst bei der Farbe Rot auf 22 Uhr heruntergesetzt.

Strafen sind möglich

"Mit dieser Maßnahme wollen wir wirkungsvoll dazu beitragen, die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, aber gleichzeitig den Gästen einen unbeschwerten Wirtshausbesuch emöglichen", betonte Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger. Bei Nichteinhaltung der Vorgaben soll es zu einer Verwarnung kommen. Fruchtet diese nicht, sind auch Strafen möglich", sagte der ÖVP-Politiker.