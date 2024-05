NÖ: Schwelbrand in Stall sorgte für Großeinsatz der Feuerwehren

Äußerst einsatzreich war der Christi Himmelfahrtstag für die Feuerwehren in Niederösterreich. Unter den zahlreichen Schauplätzen sorgte dann am Abend noch ein Großeinsatz in der Gemeinde Neustadtl an der Donau im Mostviertel für kurze Aufregung. In Kleinwolfstein war in einem Stall ein Schwelbrand im Stroh ausgebrochen.