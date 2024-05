NÖ: Feuer vernichtete Wohnhaus völlig

Eine Hundertschaft an Feuerwehrleuten rückte am heutigen Donnerstagnachmittag zu einem Wohnhausbrand in Groß-Enzersdorf im Bezirk Gänserndorf aus. Insgesamt wurden zehn Feuerwehren mit 102 Einsatzkräften an den Brandort beordert, weil der Bungalow in Vollbrand stand.