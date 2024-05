FPÖ-Landesrat und die Verschwörung: Viel Wirbel um Christoph Luisser

Bewusste Eskalation?

Ob sich Luisser davon beeindrucken lassen wird, bleibt offen, wie ein Blick in die Vergangenheit zeigt.

Bei einem eiskalten Bad im Ratzersdorfer See in St. Pölten im Dezember ließ sich der 48-Jährige so zitieren: „In der Politik ist es wichtig, auch außerhalb der Komfortzone zu agieren und neue Herausforderungen mutig anzugehen. Ich bin ungeimpft und ich werde es auch bleiben. Das beste Training für das Immunsystem ist ein erfrischendes Bad in der freien Natur (...).“ Im April nahm Luisser an einem Vortrag mit dem Thema „WHO-(Gesundheits-)Diktatur und Great Reset stoppen“ teil.