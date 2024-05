Schutzpaket: 17 Übergangswohnungen für gewaltbetroffene Frauen in Niederösterreich

Mit 17 Übergangswohnungen für gewaltbetroffene Frauen in Niederösterreich ist am Freitag ein weiteres Schutzangebot vorgestellt worden.

Alle Einheiten sollen laut Aussendung bis Jahresende in Betrieb gehen. Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) sprach am Freitag von einem "Meilenstein für den Gewaltschutz in Niederösterreich": "Dieses Plus von 34 Plätzen bedeutet, dass damit die Istanbul-Konvention erreicht und eine langjährige frauenpolitische Forderung erfüllt ist."

Wohnungen sollen bis Ende des Jahres in Betrieb gehen

"Unser Ziel ist es, dass bis Ende 2024 alle 17 Übergangswohnungen in Betrieb sind - jeweils eine in den Bezirken Amstetten, Mistelbach, Mödling, Neunkirchen, St. Pölten und Wiener Neustadt, jeweils zwei in Gänserndorf, Hollabrunn, Krems und Tulln sowie drei in Zwettl", betonte die Landesrätin anlässlich einer Pressekonferenz in St. Pölten. Sie hob hervor, dass es damit in den Bezirken Gänserndorf, Hollabrunn, Krems, Tulln und Zwettl bzw. im Waldviertel insgesamt erstmals entsprechende Schutzplätze gebe.

Die Übergangswohnungen entstehen gemäß einer auf die Laufzeit von 2024 bis 2027 angelegten und mit 2,26 Millionen Euro verbundenen 15a-Vereinbarung mit dem Bund.