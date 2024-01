Im Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf ist es am Donnerstagabend wegen eines Defektes an der Heizung zu einem Rohrbruch gekommen. Der Schaden im Haus A wurde laut Landesgesundheitsagentur (LGA) noch in der Nacht behoben.

Das Wiederhochfahren der Heizung habe jedoch einige Zeit in Anspruch genommen. Zur Sicherheit seien fünf kritische Patienten der beiden Intensivstationen an andere Krankenhäuser transferiert worden.

Die Stromversorgung sei nicht betroffen gewesen.