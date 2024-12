NÖ reagiert auf Pflegebedarf: Neue Strategie plant bis 2035

So wird die Schar der Pflegegeldbezieher um 15 bis 34 Prozent steigen. Der zusätzliche Bedarf an Pflegebetten liegt zwischen 24 und 44 Prozent und bei den 24-Stundenhilfen liegen die zusätzlichen Erfordernisse zwischen 29 und 51 Prozent.

Neben der grundsätzlich notwendigen und bereits laufenden Personaloffensive sind in der Strategie umfassende Investitionen in Pflegeeinrichtungen und Förderungen fixiert. Aus dem bereits installierten 300 Millionen-Euro-Paket für den Ausbau der Pflegeheime seien bereits 300 neue Betten in Betrieb, so Teschl-Hofmeister. Die 100 privaten und landeseigenen Pflegeheime würden sukzessive nach dem regionalen Bedarf ergänzt oder erweitert.

Eine von der Landesregierung erst am Dienstag beschlossene massive Erhöhung der Investförderung für Pflegebetten unterstützt das Vorhaben. Weiter investiert werde laut der Landesrätin in mehr Tagespflegeeinrichtungen, von denen es derzeit zehn private und etliche in Pflegeheimen gebe.

Seniorenwohnungen

2025 starten zudem fünf Pilotprojekt (Baden, Gänserndorf, Horn, Maria Anzbach, Göstling) mit Seniorenwohnungen, in denen eigenständiges Leben mit geringem Pflegeeinsatz angeboten wird. Der 2023 ins Leben gerufene Pflege- und Betreuungsscheck mit 1.000 Euro Zuschuss, wird gut genützt und beibehalten, so wie die „Soziale Alltagsbegleitung“, die 2023 mit 120.000 Unterstützungsstunden einen neuen Rekord bescherte.